Ve zlínské zoo odchovali mládě dvojzoborožce indického. Vzácného ptáka krmili pomocí loutky

Nyní má sameček přes dva kilogramy, k vidění je ve voliéře vedle expozice Zátoka rejnoků. Do budoucna by k němu zoo ráda získala samici a vytvořila tak další chovný pár. Samec, který se v zahradě vylíhl před dvěma lety, by měl podle Štrauba odcestovat do Singapuru.

Dvojzoborožci indičtí jsou největšími zástupci své čeledi. Jejich nejnápadnějším znakem je v dospělosti masivní žlutočerná helmice a velký zobák. Jedinci mohou mít na výšku až jeden a půl metru, často váží přes tři kilogramy. Samice bývají výrazně menší než samci a vytváří partnerství na celý život.

Hnízdí v dutinách velkých stromů, kde samec svou partnerku doslova zazdí výkaly a blátem. Nechá přitom v přepážce jen malý otvor, kudy jí po celou dobu hnízdění podává čerstvě nasbíranou potravu. Tito ptáci se živí různými plody, především fíky, menšími savci, ještěrkami nebo hmyzem.