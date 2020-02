Další pokuta pro Arrivu. Za problémy na železnici chce Zlínský kraj 690 tisíc

Loni uzavřená smlouva s Arriva vlaky rozbila dosavadní monopol Českých drah v kraji a poprvé do osobní železniční dopravy přivedla soukromou firmu. Platí na deset let. Na základě smluv obsluhuje spoje z Rožnova pod Radhoštěm do Bylnice, ze Vsetína do Velkých Karlovic, mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště a Bylnice a Uherským Brodem a Luhačovicemi. Na dalších tratích v regionu nadále jezdí národní dopravce.

Pokutu Arrivě vyměřil v lednu také Liberecký kraj, a to 815 tisíc korun. Hlavním důvodem byl nefunkční odbavovací systém a také informační systém ve vlacích, který byl ještě na začátku ledna v němčině.