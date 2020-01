Arriva přešla na nový odbavovací systém. Nákup jízdenek by měl být bez problému

Už dříve se Arriva zavázala, že výpadek v tržbách, které jsou příjmem hejtmanství, Zlínskému kraji nahradí. Příští týden by Zlínský kraj měl oznámit, jak vysoké smluvní sankce vůči dopravci za problémy uplatní. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) už dříve avizoval, že pokuta bude v řádu statisíců korun.

Potíže měl dopravce také s informačním systémem, tedy světelnými tabulemi s informacemi, odkud a kam souprava jede. V některých soupravách Arrivy v regionu už funguje. Ve zbývajících vlacích by se tabule měly podle mluvčího objevit na jaře.

Kromě potíží s odbavovacím systémem Arriva především v prvních dnech platnosti nového jízdního řádu zápasila se zpožděními, ve vlacích chyběly české nápisy, některé vozy dokonce vůbec nevyjely. „Předpokládám, že už jsme se teď nadechli a už to funguje daleko lépe, než to fungovalo,“ říká nyní Holub.

S mírným zpožděním se dopravce stále potýká

Podle informací zveřejněných společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) jely v úterý ráno regionální i dálkové vlakové spoje ve Zlínském kraji se zpožděním do 15 minut. Zpoždění je však v mnoha případech způsobeno rekonstrukcí železničního uzlu Přerov.

„Jakmile přijede vlak od Přerova zpožděný, tak na něj čekáme a zpoždění se potom přenáší na regionální tratě. Zpoždění jsou však dnes už velmi drobná, systém se postupně stabilizoval a dochvilnost je daleko lepší než úplně na začátku,“ vysvětluje Holub.

Na základě smluv se Zlínským krajem obsluhuje Arriva spoje z Rožnova pod Radhoštěm do Bylnice, ze Vsetína do Velkých Karlovic, mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště a Bylnice a Uherským Brodem a Luhačovicemi. Loni uzavřená smlouva s Arriva vlaky platí na deset let. Na dalších tratích v regionu nadále jezdí České dráhy.