Od léta bez přestávky. Palírny stále zpracovávají nadměrnou úrodu ovoce

Do Hvozdné u Zlína přijel Václav Hlůžek až z Šumavy. Pálit si tady nechává čtvrtým rokem. Celé to přitom začalo sázkou s moravskými spolužáky na vysoké škole. „Hádky na koleji byly pořád, že nemůžu udělat slivovici ze švestek z Čech. No tak jsme se vsadili, já to sem přivezl a byla dobrá,“ popsal Hlůžek.

Vypálit skoro tisíc litrů kvasu teď zabere kolem sedmi hodin času. Předešlý zákazník Alois Hnilica už má hotovo. „S výsledkem pálení jsem velice spokojený, kvas jsem měl z krásně zralých švestek, dodržoval jsem zásady založení kvasu a gořalku neboli slivovicu jsme napálili na 50 stupňů,“ řekl Hnilica.