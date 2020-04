Na D1 začne o víkendu rekonstrukce úseku Soutice–Loket, řidiče čekají omezení

Od soboty 25. dubna až do pondělí 27. dubna budou mezi Souticemi a Loktem probíhat přípravné práce na modernizaci celého dálničního úseku. Pro řidiče to tak znamená, že se budou muset připravit na omezení, a to v obou směrech.

Postupně se pak od pondělí provoz převede do režimu 2+2 na pravou polovinu dálnice z Prahy na Brno. To v praxi znamená, že budou zachovány dva jízdní pruhy v obou směrech. Jako první přijdou na řadu práce ve směru od Brna.

Ředitelství silnic a dálnic chce v letošní stavební sezoně provést modernizaci levé poloviny dálnice D1 ve směru z Brna na Prahu v celém rozsahu 10 kilometrů dlouhého úseku Soutice–Loket. Po dokončení těchto prací, které mají být hotové na podzim letošního roku, modernizace úseku kompletně skončí. Celková cena stavebních prací se vyšplhá na miliardu a 184 milionů korun.

Dohromady se bude letos modernizovat dálnice na 70 kilometrech.