V Chocni kontrolují obsah popelnic. Těm, kteří ze zásady netřídí, město nebude od září vyvážet odpad

Zatím vyváží popeláři v Chocni všechny popelnice. Od září ale vynechají ty, které brigádníci označí varovnou nálepkou. „Nechceme se dostat do momentu, kdy bychom lidem za jeden papírek nebo jednu PET lahev nevyvezli popelnici. Ale zároveň nejsme do budoucna schopni přehlížet to, že popelnice je plná stavební suti nebo jablek,“ vysvětluje starosta Chocně Jan Ropek (Živá Choceň).

Od července navíc začala radnice nabízet lidem zdarma nádoby na plast, papír a také bioodpad. A ještě předtím, než se někteří obyvatelé Chocně ocitnou s nevyvezenými popelnicemi, je brigádníci varují umístěním nálepky.

„Do popelnice nepatří třeba stavební materiál, kusy dřeva, kabely, bioodpad…“ shrnul nepovolený obsah běžných popelnic brigádník David Martinec. Něco z toho ale objeví v každé druhé popelnici, kterou kontroluje.

Výhrady na sociálních sítích

Za novinku schytala radnice kritiku na sociálních sítích, naživo se s ní setkávají i brigádníci. „Někteří se nás na to ptají, jsou zvědaví, co můžou do popelnice házet a co nemůžou. Ale někteří to fakt berou špatně, křičí na nás, co děláme, že to je jejich,“ popisuje brigádník Jakub Korbář.

Podobný systém zvolila před třemi lety také Jihlava, která do ulic vyslala takzvané odpadové detektivy. Podle radnice se systém osvědčil.