Doprava v Přerově ještě zpomalí. K Polní ulici přibudou uzavírky v Osmeku a Čekyni

Doprava se zkomplikuje nejprve v Čekyni, kde se staví kanalizace. Od března uzavírka zasáhne provoz v celém okolí, přes Čekyni totiž míří školáci do přerovských škol či dospělí do práce. Omezení potrvají až do prázdnin. „Občané místních částí se s dostatečným předstihem dozví o opatřeních, která chystáme. Nejde to bohužel udělat jinak než silnici zavřít, jinak by tam nemohla pracovat technika,“ řekl radní pro dopravu.

Ve městě bude také pokračovat stavba mimoúrovňového křížení, která od března loňského roku uzavřela Polní ulici. Auta se tímto hlavním tahem dostanou pouze ve směru na Olomouc. Ve směru z Olomouce tak řidiči osobních aut nadále vjíždějí přímo do města, kamiony se musejí Přerovu vyhnout. „Na podzim by měla začít stavba samotného průpichu, ale je to zatím ve fázi soutěžení,“ doplnil Navrátil.

V ulici Osmek si uzavírku vyzkoušeli už na podzim

Problematická bude pro město a především pro řidiče také oprava mostku přes ulici Osmek. Uzavírka zde byla už loni na podzim. Přes most se nebude moci podle radního jezdit až čtyři měsíce, uzavřít by se měl kvůli rekonstrukci kanalizace zhruba od dubna.

Dopravní omezení se dotýkají Přerova velmi citelně. Tristní situaci ve městě, kde řidiči čekají denně až desítky minut v kolonách, vyřeší dostavba posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic, který odvede auta pryč. Rychlost přípravy důležité dopravní stavby závisí na délce vyřizování odvolání, které podaly ekologické spolky i lidé z Dluhonic, v jejichž blízkosti trasa rychlostní komunikace vede.