Začalo bourání domů, které stojí v cestě přerovskému „průpichu“. Podle kritiků jde ale o zbytečnou stavbu

„Jde hlavně o zkapacitnění regionální a městské dopravy, aby se dostala přes město. Potom samozřejmě bude důležitý dálniční obchvat. Tyto dvě stavby spolu úzce souvisí,“ řekl přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Zbytečná stavba, tvrdí někteří Přerované

Podle některých obyvatel města je stavba takzvaného průpichu zbytečnou investicí. Tvrdí, že ztratí smysl ve chvíli, kdy bude dokončen poslední úsek dálnice D1 z Přerova do Říkovic. S tím ale vedení města nesouhlasí. „Bude to rychlejší, bude to komfortnější, nebudou se muset proplétat malými uličkami, ale pojedou po čtyřproudové cestě,“ argumentuje Navrátil.

Souhlasí s ním také ředitel olomouckého Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Smolka a tvrdí, že Přerov je jedním z mála měst, která nemají žádný vnitřní průtah. ŘSD plánuje, že práce na průtahu městem by mohly začít na začátku příští stavební sezony.