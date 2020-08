Na pomoc postiženým požárem v Bohumíně přispěli lidé statisíce. Radnice ale varuje před falešnými sbírkami

Celkem se zatím vybralo 284 073 korun, do sbírky se zapojilo 289 dárců. Zapojit se plánuje i Moravskoslezský kraj. „Třetího září se schválí vklad kraje. Za každého zemřelého chce kraj přispět 100 tisíci korunami a za každého zraněného 50 tisíci,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Většina dárců na účet sbírky poslala několik stovek korun, případně tisícikorunu. Zatím nejvyšší částkou 100 tisíc korun přispěla bohumínská firma Bonatrans Group nejbohatší Češky roku 2019 Jitky Cechlové Komárkové.

Zájemci však mohou přispět i jinak. Materiálně se snaží pomáhat třeba Charita v Bohumíně. Lidé se na ni můžou obracet například kvůli darování nábytku. „Zatím se s námi spojil jeden pán z Ostravy, který by chtěl nábytek darovat,“ řekla ředitelka bohumínské Charity Zdeňka Kniezková Brňáková s tím, že poptávka je především po novějším vybavení.

Do sbírky organizované Moravskoslezským krajem je možné přispívat do 15. září.

Falešnou sbírkou se zabývala policie

Sbírka organizovaná Moravskoslezským krajem je také jediná oficiální. Na falešné sbírky totiž upozorňuje bohumínská radnice. „Město varuje před jinými neoficiálními sbírkami a transparentními účty, které se po neštěstí začaly objevovat,“ uvedla mluvčí města Lucie Balcarová. Dodala, že lidé by měli být velmi opatrní, kam svou pomoc posílají. „Pokud by se objevila nějaká další oficiální sbírka, město by o tom veřejnost informovalo,“ řekla.

Mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková uvedla, že se kriminalisté už jednou sbírkou zabývali. Podle informací ČTK šlo o účet zveřejněný ve středu na jednom facebookovém profilu. Příspěvek byl ale po nějaké době smazán. „Nejprve jako správní orgán tyto podněty řeší krajský úřad. Policie by to toho vstoupila až v okamžiku, kdy by se objevilo podezření, že se někdo dopustil podvodného jednání,“ uvedla Viačková. Nyní už policie tuto sbírku neprověřuje.