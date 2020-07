V polské Ratiboři skončily práce na suchém poldru. V budoucnu by se z něj měla stát klasická přehrada

Stavba v Ratiboři přispěje k vytvoření oderské vodní cesty

Do sedmi let má u Ratiboře vzniknout přehrada s vodní cestou nebo elektrárnou. Nádrž bude vodu nejen zadržovat, ale v obdobích sucha i pomáhat. Podle vedení Ratiboře přiláká také více turistů. „Doufáme, že tady budou lodičky, bude to rekreační oblast pro lidi, a tím místo získá na atraktivitě,“ uvedl primátor Ratiboře Dariusz Polowy.

Nádrž poté bude hrát důležitou roli pro splavení Odry do Česka, konkrétně do Ostravy, polská strana s tím už počítá. „Už třetím rokem trvá příprava oderské vodní cesty. Jsme ve fázi studie proveditelnosti s ohledem na technické a přírodní podmínky,“ uvedla zmocněnkyně polského ministerstva námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Gabriela Tomiková.

Zesplavnění devadesátikilometrového úseku Odry mezi Ostravou a polským městem Kedzierzyn-Kozle je součástí záměru vytvořit kanál Dunaj-Odra-Labe. Propojení jsou nakloněni i někteří kritici vodního koridoru jako celku, třeba CHKO Poodří.