V Ostravě vyvinuli novou metodu testování protilátek. Vzorky plazmy zkouší na živém koronaviru

„Tato metoda právě zjišťuje ty neutralizační, ochranné protilátky, které by měly pacientovi pomoci,“ řekla Zelená. Podle ní má ústav podobnou dohodu i se Slezskou nemocnicí v Opavě. Své služby by byl schopen nabídnout i jiným zdravotnickým zařízením. Záleželo by ale na kapacitních možnostech laboratoře, protože metoda je ruční prací a nelze ji automatizovat.

Test umí odhalit i to, jak dlouho protilátky vyléčeného chrání

Zelená neví o tom, že by takový test měla jiná laboratoř. „Naše laboratoř má obecně s těmi neutralizačními testy dlouholeté zkušenosti. Děláme to na spoustu jiných virů. Ta metoda je principiálně stejná, jen se použije jiný virus,“ doplnila Zelená. Náklady na test jsou zhruba šest set korun.

Takzvaný virusneutralizační test by mohl pomoci třeba i při zjišťování stavu promořenosti populace. Je totiž vhodný k monitorování protilátek u osob po prodělaném onemocnění a zjištění doby trvání jejich ochranného účinku. „Kdyby tato potřeba byla, dalo by se to využít i pro tento účel, ale výsledky by nebyly rychle. U dárců potřebují výsledek poměrně rychle. Pokud by se dělalo plošné testování, tak to až tak nespěchá a museli bychom práci jinak zorganizovat, abychom zvládli větší objem vzorků,“ doplnila Zelená.