V dětství se do zasypaných břidlicových dolů plížili potají. Dnes je nadšenci zpřístupňují veřejnosti

I když je ve skále mnoho vrstev, horníky zajímala jediná – právě břidlice. „Staříci přišli do břidlicové polohy, a jakmile na tu břidlicovou polohu narazili, tak razili směrné chodby, které se razí ve směru vrstev,“ přiblížil hornický geolog Petr Strohalm.

Vstupem do Flascharova dolu prošli horníci naposledy před víc než stoletím. „Když jsme se sem před pěti lety dostali, tak tady byla jen taková mříž. Teď už jsme tady vybudovali dubová vrata,“ popsala změnu předsedkyně spolku Krajina Břidlice Alena Zemanová.

Exkurze do minulosti

Síť těžebních komor a chodeb se táhne přes dvě patra, která jsou spojená komínem dlouhým 25 metrů. I tak ale zůstane ta nejstarší část chodeb kvůli technické náročnosti návštěvníkům skrytá.

Samotná prohlídka má být co nejautentičtější. V imitaci hornické boudy nafasují svítilnu, boty a pláštěnku. „Pustili jsme se do toho proto, že jsme chtěli tady vytvořit něco nového. Od mého dětství víme, že ty doly tady jsou a jsou zasypané. Kolikrát jsme se tam prostě dovnitř dostávali a byli jsme za to trestáni rodiči a širokým okolím,“ vzpomínal starosta Oder Libor Helis (nestr. za NK).

Oderský důl není prvním, který se takto v okolí veřejnosti otevřel. Před dvěma lety to byla Raabova štola v Zálužné na Vítkovsku. Jako třetí se má v budoucnu otevřít i jezerní důl u Budišova nad Budišovkou, jeho zatopené štoly si návštěvníci prohlédnou na lodičkách. Tento projekt je ale zatím jen na papíře.