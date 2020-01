Unikát: Do opuštěných břidlicových dolů se podívají návštěvníci

Návštěvníkům by se mohla do několika let zpřístupnit asi 200 metrů dlouhá chodba. „V rámci ní se potkáme se dvěma komorami. V jedné z nich se nachází to nejvzácnější, co tady je – odhalené čelo vrásy. Je vidět, jak zde probíhaly horotvorné procesy,“ doplnila Alena Buczková.

Tato vrása je podle ní jediným takto viditelným geologickým tělesem v České republice a jedná se o naprostý unikát. „Kromě zážitku z procházky podzemím dolu a poučení o způsobu těžby budou moci návštěvníci dolu vnímat geologii zdejšího regionu a pochopit vývoj a vznik Oderské vrchoviny a Nízkého Jeseníku,“ dodala.