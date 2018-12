Vysočina Arena hostí Světový pohár v biatlonu. Organizátorům dělá starost víkendové oteplení

Vstupenky na biatlonové závody jsou v kamenných předprodejích už vyprodané, zájemci je ale ještě mohou sehnat on-line na internetu. Také ubytování se při troše štěstí dá stále sehnat přímo ve městě. „Ozývají se nám ubytovatelé, kteří mají třeba tu smůlu, že jim to někdo na poslední chvíli odřekl, takže ještě nějaké možnosti jsou,“ uvedl pracovník infocentra Josef Humlíček.

Nové tratě přehlednější, ale náročnější. Pokud chytneme protivítr, bude to makačka, říká Puskarčíková. #NMNM18 https://t.co/HWYRsJMX3O pic.twitter.com/sZK11cgfGH

Oteplení může ohrozit dopravní plynulost, ne závody

O diváky se postará 170 dobrovolníků v šedooranžových kombinézách. „Během závodu jsme rozděleni na různé pozice, na tribuny a různě na tratě,“ řekla dobrovolnice Natálie Vidergotová.

Vrásky na čele zatím organizátorům přidělává hlavně očekávané oteplení. I když byla ve čtvrtek teplota pět stupňů pod nulou, v dalších dnech se má sněžení změnit v déšť. „Může nás to donutit omezit část parkování na některých travnatých plochách, bez kterých se při tomto počtu neobejdeme. Pak by to znamenalo, že bychom byli nuceni část diváků odparkovat na plochách ve Žďáru nad Sázavou a svážet je kyvadlovou dopravu,“ vysvětluje organizátor závodů Jan Skřička.

V Novém Městě si zazávodí 220 biatlonistů, o sníh pod jejich lyžemi ale pořadatelé strach nemají. Je ho dost a přečká i prudké změny počasí.