Sovětský generál jej odsoudil k smrti. Otakar Pospíšil nyní získal medaili za odpor proti okupaci

V den invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 sloužil tehdy šestatřicetiletý Pospíšil jako voják na tuřanském letišti v Brně. Tam se také přes zákaz klást okupantům odpor rozhodl mezi sovětskými vojáky šířit text, který vyjadřoval nesouhlas s jejich nelegální přítomností na území tehdejšího Československa. „Měli jsme tenkrát problém sehnat ruský psací stroj, aby to ti ruští vojáci vůbec přečetli,“ vzpomínal Pospíšil.

Většina z okupačních vojáků na letišti si ale výzvu přečíst ani nestačila. Pospíšila totiž krátce nato zadrželi agenti sovětské tajné policie. Následně jej vyslýchal samotný sovětský vojenský velitel pro Brno, generál Ivaněnko, který Pospíšila odsoudil k okamžitému trestu smrti zastřelením.

„Dělily mě od smrti čtyři hodiny, ale moc jsem to neprožíval. Pořád jsem jen poukazoval na to, že jsem delegát a že delegáty není zvykem střílet. Ani Němci si to nedovolili,“ dodal Pospíšil.