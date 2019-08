Brňanům se uleví. S prázdninami skončí část uzavírek

Většina novinek v Husovickém tunelu zůstane očím řidičů skryta. Na rozdíl od vyměněných optických kabelů a nových bezpečnostních systémů ale bude jedna změna patrná na první pohled. Místo oranžových budou v tunelu svítit světla bílá, osvětlení navíc bude i chytřejší.

„Máme na začátku tunelu čidla, která reagují na vnější světelné podmínky a upravují podmínky uvnitř tunelu, aby rozdíl nebyl tak dramatický,“ popsal David Fiala z Ředitelství silnic a dálnic. Řidiči by měli opraveným tunelem poprvé projet v noci z 30. na 31. srpna.

Husovický tunel i tramvajová trať linky 8. Stavaři hlásí, že do konce prázdnin stíhají. Jen most přes Žabovřeskou i v září zůstane z části zavřený. Naštěstí jen na Bystrc, tedy tím méně vytíženým směrem. pic.twitter.com/OI3xiVxbSN — Michal Cagala (@mcagala) August 23, 2019

Naopak na druhé straně velkého městského okruhu se práce protáhnou. Kvůli opravě mostu v Žabovřeské ulici se obyvatelům Bystrce i Komína od jara zkomplikovala a prodloužila cesta do centra. Dělníci na mostě stále ještě pracují a pracovat budou i nadále.

Od 1. září sice otevřou jeden pruh ve směru od Bystrce, naopak ale zavřou odbočku na Pisárky. Zavřená zůstane i opačná cesta ve směru od Pisárek do Bystrce. „V souvislosti s odvoláním proti stavebnímu povolení byly některé stavby povoleny až 10. srpna, zejména se to týká protihlukových bariér do Bystrce,“ vysvětlil Fiala.