Za vlast by padl, žít v ní ale nemohl. Před 100 lety se narodil pilot RAF Miroslav Liškutín

I v Liškutínovi zůstal proti okupantům zakořeněný odpor. Odhodlání sdílel i s dalšími letci, se kterými se rozhodl odejít ze země a připojit se k zahraničním armádám. „Shodujeme se, že do roka bude válka. Tak aby bylo jasno, nemělo by smysl něco si nalhávat, ale budeme to my, kdo tam bude muset jít. Byl by to hrozný sebeklam namlouvat si, že cizí lidé půjdou dobrovolně umírat za československé zájmy,“ napsal Liškutín v knize Vzpomínky jednoho letce.

Českoslovenští piloti patřili mezi špičky. Přestože technicky bylo letectvo na nižší úrovni než to německé, před válkou Čechoslováci Němce pravidelně poráželi v akrobatických soutěžích. Po obsazení státu je proto nejprve chtěli získat na svou stranu. „Němci si byli vědomi jejich schopností a nabízeli jim služby v Luftwaffe. Neznám ale jediný případ, kdy by někdo, mimo těch německé národnosti, třeba ze Sudet, že by někdo z pilotů do Luftwaffe vstoupili,“ uvedl historik František Hanzlík z Univerizity obrany.

Francouzi ho překvapili odporem k válce

Hranici s Polskem překonal 20. dubna 1939. Polská armáda ale se vstupem Čechoslováků do armády otálela, a to i kvůli dřívějším sporům o území Těšínska. Rozhodl se proto vstoupit do francouzské cizinecké legie, proslulé tvrdými podmínkami při výcviku. Na rozdíl od většiny zahraničních vojáků v legii měl štěstí, nebyla mu sebrána hodnost, a nemusel tak sloužit od píky jako vojín.

Na působení ve Francii přesto nevzpomínal rád. Zarážel ho rezignovaný přístup francouzských vojáků k obraně vlasti. „Jejich postoj k válce byl neuvěřitelný, naprosto vlastizrádný. Záložníci a mladí odvedenci stále mluvili proti obraně a souhlasili s možností porážky i německé okupace Francie. Když se blížil pád Paříže, tito lidé jen krčili rameny,“ vzpomínal.

Tento pohled československých vojáků podle Hanzlíka vycházel hlavně z nepochopení dobového a místního kontextu. „Bylo to dvacet let po první světové válce. Francie se z ní ještě vůbec nevzpamatovala, nebyla tam jediná rodina, kde by někdo nepadl. U Francouzů byla první světová válka a její důsledky tak katastrofální, že pro ně byla válka něco úplně nepředstavitelného,“ přiblížil.

Nedlouho po zahájení bojů proti Německu tak Francie kapitulovala a českoslovenští letci se dostali do svízelné situace. Pokud by padli do rukou Němcům, nejednali by s nimi jako s válečnými zajatci, ale jako příslušníky protektorátu by je považovali za velezrádce. Liškutínovi se však podařilo v Bordeaux dostat na polskou loď, která ho odvezla do Británie.