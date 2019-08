Začíná Velká cena. Na mistrovství světa míří do Brna desítky tisíc diváků

Čeští fanoušci se mohou těšit na výkony domácích jezdců. Loni na Masarykově okruhu prožil jeden z nejúspěšnějších víkendů v kariéře Jakub Kornfeil. Do posledních metrů bojoval o premiérové vítězství, nakonec skončil na třetím místě. „Čím více se blíží brněnský termín závodů, tím víc se mi hlavou honí vzpomínky na loňský úspěch. Letos bych jej chtěl minimálně vyrovnat a nejlépe vyhrát,“ řekl závodník z Kyjova.

Nejzkušenějším Čechem v závodě bude devětadvacetiletý brněnský rodák Abraham, jenž se v neděli postaví na start domácí Grand Prix už potřinácté. Jeho maximem ve Velké ceně je deváté místo z roku 2012. „Každý rok je to těžší a těžší zde bodovat,“ řekl před závodem Abraham. „Rozhodují vždy desetinky. Mám sice nejstarší motorku z celého startovního pole, ale je dobře připravena.“

Nejúspěšnějším závodníkem na Masarykově okruhu ze současných jezdců je italská legenda Valentino Rossi. Aktuálně šestý muž MS si v Brně v roce 1996 připsal první ze svých 89 výher v mistrovství světa a celkově se v české Grand Prix radoval z vítězství sedmkrát.

O tomto víkendu se koná akce Velké ceny Brna. V zájmu zachování plynulosti provozu dočasně přerušíme údržbové práce, jejichž zajištění vyžaduje snížení počtu jízdních pruhů. Omezení platí od pátku 2. do neděle 4. 8. v čase 8-21. hod. Více informací >> https://t.co/ux7Spo6ZqP pic.twitter.com/p85tQfZNgE — ŘSD (@RSD_oficialni) August 1, 2019

Na silnicích zhoustne provoz

V pravidlech šampionátu se letos objevila novinka v podobě trestné zatáčky. Nahrazuje tak původní trest, kvůli kterému jezdec klesl o pozici níže. Tři metry široký pruh, jehož délku musí jezdci projet sníženou rychlostí, organizátoři vybudovali v sedmé zatáčce a divákům tak nabídne ideální výhled z nejpopulárnější tribuny C.

S dopravním náporem v okolí Brna počítá i ŘSD. Kvůli plynulosti dopravy omezí běžnou údržbu komunikací, zejména dálnic D1, D2, D35, D46 a D52, a to od pátku do neděle od 8 do 21 hodin. „Ve výše uvedených časech nebudou probíhat žádné práce údržby, jejichž zajištění vyžaduje snížení počtu jízdních pruhů,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Opatření se ale nevztahuje na dlouhodobé uzavírky včetně modernizace D1 a na havarijní zajištění dopravních nehod. Řidiči by podle policie měli počítat například s dopravními omezeními na D1 především mezi exity 190 a 194. Problematické ale může být i dopravní omezení u Velkého Meziříčí či omezení na D2 mezi třetím a desátým kilometrem.