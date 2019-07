Chátrající část zámku v Moravském Krumlově se začala opravovat. Věž má poté nabídnout výhled

Právě v blízkosti průjezdu by mělo vzniknout nové informační centrum. Návštěvníci si v něm v budoucnu koupí třeba i vstupenku na renesanční věž, která zatím veřejnosti není přístupná. Až ji ale opraví, lidé si budou moci užít výhled na celý Moravský Krumlov.

Olupující se omítka i milostné vzkazy se dnes nacházejí v jižním křídle moravskokrumlovského zámku. Za tři roky už by tomu ale mělo být jinak. „Bude se opravovat celé křídlo, což je zámecká věž, první patro, druhé patro a celý zámecký průjezd,“ popsal správce zámku Jiří Všetula.

Prostory pro Muchovo dílo už mají rekonstrukci za sebou

„Čeká se na rozhodnutí zastupitelů Prahy. Ve chvíli kdy rozhodnou, tak my jsme schopni pokračovat dál tak, abychom mohli Slovanskou epopej v Krumlově vystavit,“ uvedl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09).

Prostory, ve kterých by návštěvníci mohli epopej případně obdivovat, totiž zbývá jen doplnit vyhovujícím osvětlením a klimatizací za 30 milionů korun. Město už na to má přislíbené peníze od ministerstva kultury i kraje, zbývající třetinu by doplatilo samo.