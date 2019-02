Ministerstvo kultury podporuje umístění Muchovy epopeje na Moravu. O penězích ale zatím nerozhodlo

Starosta: Epopej na úpravy zámku vydělá

Město je přesvědčeno o tom, že se investice do úprav zámku do pěti let vrátí. „Vycházíme ze zkušenosti, kterou s vystavováním epopeje máme, i z toho, že chystáme atraktivní program,“ řekl starosta Tomáš Třetina s tím, že radnice odhaduje, že ročně za epopejí přijede třicet tisíc turistů.

Městský soud v Praze měl v původním plánu na 20. února také rozhodovat spor Johna Muchy s Prahou o vlastnictví Slovanské epopeje. Malířův vnuk ale pod vlivem okolností požádal o odložení projednávání případu. Podporuje dočasný návrat pláten na jižní Moravu a je připraven také pomoci. Současně chce jednat s Prahou o trvalém umístění díla.