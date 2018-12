Výluka hlavního nádraží v Brně má za sebou první pracovní den. Ovlivňuje 40 tisíc cestujících

Rychlíky se stovkami cestujících končí po roce a čtvrt znovu na dolním nádraží. Cestu odtud do centra v pondělí hledala i Ivana Chaloupková, která do práce dojíždí z Tišnova. „Uvidíme, večer to cestování bude asi horší, protože mně třeba nenavazují dobře spoje. Ráno je to v pohodě,“ přiblížila.

Cestujícím pomohli i informátoři Českých drah nebo dispečeři městské dopravy, kteří posilovali ve špičce přeplněné autobusy. „Jsou zařazovány aktuálně po příjezdech jednotlivých vlaků. Podle našich poznatků zhruba polovina cestujících, někdy více než polovina, volí pěší docházkovou vzdálenost,“ uvedl ředitel organizátora dopravy Kordis Jiří Horský.

Naopak ti, kteří se na nádraží vydají autem, musí zastavit daleko před jeho branami. Vjezd tam hlídají strážníci. „Chtěli jsme se tam normálně otočit, vyložit malé dítě, kočár, dárky. A teď tam chudák partnerka musí doběhnout,“ řekl jeden z řidičů.

První pracovní ráno největší vlakové výluky v historii brněnského hlavního nádraží. Část dopravy od včerejška míří na Dolní nádraží, kde je husto už u příjezdu. Strážníci tady auta odvádí ze zákazu vjezdu. #vyluka pic.twitter.com/09hlr1gKez — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) December 10, 2018

Informátoři pomáhají cestujícím vyznat se ve změnách, s angličtinou ale pokulhávají

Přímo na dolním nádraží pomáhá celý den cestujícím dvojice informátorů. Horší byla situace v neděli po šesté večer, odkdy už na stejném místě nikdo nebyl. „Došlo k dislokování informátorů na Brno hlavní nádraží a do Židenic, kde jsme museli zareagovat, ale v pondělí už byl pokrytý celý den,“ uvedl obchodní ředitel Regionálního obchodního centra ČD Brno Jiří Sysel.

Právě nedělní odpoledne bylo oproti pondělnímu ránu hektičtější. Zahraniční turisté na hlavním nádraží od informátorů zprávy v angličtině nezískali, někteří si proto vzali taxi. „Snažili se mi alespoň pomoct něco přeložit. Potřebujete jenom to základní, aby vám pomohli získat jízdenku, což zvládnou,“ přiblížil student z Ghany Henry Anderson.

Tak jste připravení na obří brněnskou výluku? Poradíme vám odkud, kudy, kam... 🚂🚉 pic.twitter.com/6yVn5K7bw5 — Události Brno (@UdalostiBrno) December 8, 2018

Na poloprázdném hlavním nádraží se ale výluka nedotkne jen cestujících. Kromě vlaků z místa možná už brzy zmizí kvůli nízkým tržbám i někteří prodejci.

Omezení je nutné z důvodu pokračující opravy mostů přes ulice Křídlovická a Hybešova a kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Náklady na rekonstrukci činí 2,2 miliardy korun, bez investic by nebylo možné zajistit další provoz brněnského nádraží.