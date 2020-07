Oprava vypadlého skla z Národní technické knihovny se opět protahuje, pokračovat bude po vyrovnání se stavbaři

„Nyní je 80 % fasády dokončeno, práce je ale teď pozastavena. Pokračovat budeme až po mimosoudním vyrovnání s dodavatelskou firmou. Byl bych rád, kdyby ohrádky a lešení byly do začátku semestru odstraněny, ale slíbit to nemůžu,“ řekl ČT ředitel NTK Martin Svoboda.

Spor vznikl kvůli neodstranění závady vnějšího opláštění budovy, kdy z ní vypadly dvě skleněné tabule, i opakovanému odkládání termínu dokončení. „Dodavatelskou firmu jsme zažalovali v roce 2019. My tvrdíme, že se jedná o záruční vadu, oni s tím nesouhlasí. Nejedná se přitom jen o fasádu. Mohli bychom se soudit, ale to by trvalo další dva roky, dohodli jsme se tak na mimosoudním vyrovnání,“ vysvětlil Svoboda.