Z fasády NTK vypadly skleněné tvárnice, oprava se ale znovu odkládá. A vyjde třikrát dráž, než se čekalo

Termín opravy fasády Národní technické knihovny se opět posouvá. Původně se počítalo s opravou do konce roku 2019, ale to se teď jeví nereálně. „Hotovo by pravděpodobně mělo být na jaře roku příštího. Řešení je takové, že všech cirka dvanáct set tvárnic se znovu demontuje a poté zavěsí novým způsobem. Ten vyhovuje všem soudobým bezpečnostním předpisům, takže by se pád, respektive roztříštění tvárnice ve vzduchu, neměl opakovat,“ uvedl ředitel knihovny Martin Svoboda.

Ředitel společnosti Sekyra Group Leoš Anderle potvrdil, že je finální řešení opravy schváleno. S pracemi je podle něj možné začít při příznivém počasí. „Montáž musí proběhnout za příjemných klimatických podmínek, až bude nějakých 10 stupňů Celsia. Z kraje března se začne montovat,“ dodal Anderle. Odhadovaná cena opravy je podle něj 12 až 15 milionů korun, což je třikrát více, než uvedl v červenci.

Bezpečnostní zábradlí a stříšky zůstanou na místě až do dokončení opravy

Teprve až bude celý plášť opravený, tak zmizí bezpečnostní zábradlí a dřevěné stříšky, které momentálně chrání návštěvníky při vstupu do objektu. Byť tato opatření podle studentů nezpůsobují výraznější komplikace, zásadně zasahují do estetiky celého areálu.

„Stříšky a především kovové ploty v očích návštěvníků ničí celkový vzhled budovy, a tím pádem i celkovou atmosféru Kampusu Dejvice. NTK je podle mého výborné dílo po technické i architektonické stránce a současná situace mu nesluší,“ povzdechl si prezident Studentské unie ČVUT Stanislav Jeřábek. České vysoké učení technické s knihovnou přímo sousedí a právě jejich studenti služby knihovny nejvíce využívají.