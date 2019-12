Praha testuje svoz zbytků z kuchyně. Od ledna také zlevní třídění bioodpadu

„Do projektu sběru a svozu kuchyňských zbytků, zkráceně gastroodpadů, se zatím zapojilo přibližně 70 vlastníků nemovitostí. Projekt je zatím ve fázi provádění kontrolního rozboru směsného odpadu od zapojených objektů,“ objasnil vedoucí oddělení odpadů pražského magistrátu Radim Polák.

Do konce roku Pražské služby do vybraných domů rozmístí hnědé popelnice s oranžovým víkem, do kterých budou lidé jeden rok gastroodpad třídit. České televizi to řekl mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Kromě běžných kuchyňských zbytků, jako jsou omáčky, maso nebo pečivo, do nádob patří i prošlé potraviny v původním obalu. „Patří tam i mléko v tetrapaku, okurky ve sklenici, rybičky v konzervě, chleba v papírovém pytlíku či jogurt v plastovém kelímku,“ doplnil Polák.