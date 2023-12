Velká část klientů zlínského domova Hvězda odmítá stěhování. Rodinní příslušníci předali kraji petici

Čtyřicet sedm klientů Hvězdy ale stěhování odmítá, jejich rodinní příslušníci podepsali petici. Odevzdali ji na podatelně krajského úřadu v pátek po poledni. Dopoledne Ančincová uvedla, že o petici ví pouze z médií a její obsah nezná. „Naše petice cílí na přehodnocení aktuálně platného rozhodnutí Zlínského kraje,“ řekl zmocněnec signatářů petice Jiří Králík. Jeho matka před dvěma týdny oslavila devadesáté čtvrté narozeniny. „Nechci nikam jít, já jsem tady spokojená,“ řekla v listopadu Božena Králíková. „Maminka v tomto věku, aby se stěhovala ještě někam dál, to si nedovedu představit,“ poznamenal Králík.

Hejtmanství zatím vyjednalo místa jinde pro třicet seniorů. Přesun klientů by měl podle Ančincové být hotový do dvou nebo tří týdnů, ještě před Vánoci. Věc je podle ní mimořádně citlivá, tlaky na služby a pořadníky jsou velké. Kde to prostory umožňují, navyšuje se kapacita pobytových zařízení, například se z jednolůžkových udělají prozatímně dvoulůžkové pokoje.

Je třeba podat žádost a mít posudek lékaře

Kraj ani obec ale nemůže přesunout klienta do jiného zařízení jen tak, je třeba podat žádost a mít posudek lékaře. „Podle informací jejich ošetřujícího lékaře nikdo ze svéprávných klientů o to nepožádal, tak jsou tito klienti přijímáni do daného zařízení bez lékařské zprávy,“ poznamenala ředitelka domova Hvězda Miroslava Kalivodová. Hvězda chce plánované stěhování klientů napadnout žalobou s výzvou k vydání předběžného opatření.

Podle Kalivodové se klienti nechtějí odstěhovat. Podle Ančincové však většina klientů projevila zájem o přesun do jiného zařízení. „Kdo bude chtít, dostane pomocnou ruku,“ uvedla. K 31. prosinci podle ní nastane faktické zrušení registrace, a kdyby služba pokračovala v rozsahu, v jakém je nyní, šlo by o neregistrovanou službu. Za neoprávněné poskytování sociálních služeb hrozí podle zákona o sociálních službách pokuta až dva miliony korun. Kalivodová řekla, že jednou z možností je provozovat zařízení dál, avšak jinou formou, šlo by o domácí péči.