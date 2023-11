Soud zamítl žalobu Kladna na Středočeský kraj v kauze veřejné dopravy, nebyla podle práva

Krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) si přišel rozhodnutí soudu vyslechnout osobně. „Z rozhodnutí soudu mám samozřejmě radost, jelikož opět potvrzuje, že postupujeme v souladu se zákonem,“ řekl.

Mluvčí Kladna Vít Heral napsal, že vedení města zásadně nesouhlasí s odůvodněním rozsudku, které podle jeho názoru není právně udržitelné, a zamítnutím žaloby Krajským soudem v Praze. „Znovu podáme kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kde už jsme letos v květnu jednou uspěli. Náš postoj se nemění, od začátku říkáme, že kraj má ze zákona povinnost platit meziměstské spoje, město zase svoji MHD,“ doplnil Heral. Kasační stížnost je možné podat do dvou týdnů po obdržení písemného odůvodnění rozsudku.

Kladno už dříve odmítlo přispívat ročně zhruba dvanáct milionů korun podle takzvaných standardů dopravní obslužnosti, smlouvu navrženou krajem označil kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) za nezákonnou a diskriminační. Podle něj byl krajem požadovaný příspěvek příliš vysoký a dopravní obslužnost má ze zákona zajišťovat kraj.

Omezení spojů činilo podle Kladna zhruba deset procent, a to především na vytížených linkách mezi Kladnem a Prahou. Město proto poukazovalo na to, že autobusy jsou mnohdy přeplněné a cestující se do nich často ani nedostanou.

Minimální dopravní obslužnost byla zajištěna

Soudce Petr Šuránek v odůvodnění rozsudku uvedl, že minimální dopravní obslužnost byla i tak zajištěna. V opačném případě by se podle něj situace musela opakovat pokaždé na stejném místě a ve stejném čase a nebylo by možné užít například místo autobusu vlak. „To ovšem nebylo prokázáno,“ poznamenal soudce .

Náměstek hejtmana Borecký také vyzval primátora Volfa, aby společně usedli k jednacímu stolu a dohodli se na nastavení pravidel tak, aby žádný občan kraje nebyl při využívání poskytovaných služeb omezován.

Krajský soud žalobu Kladna nejdříve odmítl. Nejvyšší správní soud (NSS) však vyhověl kasační stížnosti Kladna, které poukazuje na údajný nezákonný zásah ze strany kraje. Kladno v původní žalobě i v následné kasační stížnosti k NSS uvedlo, že kraj nezajišťuje dopravní obslužnost v potřebném a zákonem stanoveném rozsahu, a tím fakticky město nutí, aby jeho činnost suplovalo. Právě v tom Kladno spatřovalo zásah do své samostatné působnosti, tedy práva na samosprávu.