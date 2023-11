Bývalý starosta Prahy 2 po letech vysoudil náhradu platu. Funkce se vzdal kvůli stíhání, které k ničemu nevedlo

Jiří Paluska v minulosti opakovaně odešel od soudu s prázdnou. Verdikty, podle nichž neměl nárok na náhradu ušlého platu v souvislosti s trestním stíháním, vycházely z toho, že se funkce starosty Prahy 2 vzdal dobrovolně.

Nakonec ale nalezl zastání u Ústavního soudu a jeho závěry se nyní řídil i obvodní soud. „Pokud stěžovatel naznal, že je v souladu s politickou kulturou, aby v případě zahájení trestního stíhání rezignoval na výkon veřejné funkce, lze mu to jen stěží přičítat k tíži,“ uvedl ve svém nálezu Ústavní soud. Podle něj by politici v opačném případě měli silný argument, proč mají ve své funkci setrvat i přesto, že je proti nim zahájeno trestní stíhání. To by považoval Ústavní soud za nežádoucí pro zachování důvěry v základní demokratické hodnoty.

Podle Hospodářských novin vzhledem k aktuálnímu rozsudku obvodního soudu v budoucnu nebudou další soudy tak jednoduše odmítat očištěným politikům zaplatit ušlou mzdu jako dosud, i když funkci složí sami.