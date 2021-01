Bývalý starosta Prahy 2 dostal šanci na vyšší odškodné za nezákonné stíhání. Uspěl u Ústavního soudu

Obvinění Jiřího Palusky se týkalo pronájmu půdních prostor v městských domech, kde vznikly byty. Někdejší komunální politik za ODS, který byl starostou v letech 2010 až 2012, vinu od počátku popíral. Podle pravomocného verdiktu skutek nebyl trestným činem. Trestní řízení trvalo třicet osm měsíců. Paluska hned na začátku rezignoval na funkci starosty.

„Pokud stěžovatel naznal, že je v souladu s politickou kulturou, aby v případě zahájení jeho trestního stíhání rezignoval na výkon veřejné funkce, lze mu to jen stěží přičítat k tíži,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Tomáše Lichovníka. Jinak by měli politici silný argument, proč mají ve své funkci setrvat i přesto, že je proti nim zahájeno trestní stíhání. Z pohledu zachování důvěry v základní demokratické hodnoty by to bylo nežádoucí, míní ústavní soudci.