Jízdné v regionální dopravě v Libereckém kraji zdraží o čtyři až šest procent

„Snažili jsme se o to, aby se systémová změna co nejméně dotkla pravidelných cestujících a ponecháním cen u síťových jízdenek chceme, aby cestující co nejvíce využívali těchto produktů. To je i důvod, proč například zůstala neměnná cena roční jízdenky, která se asi nejvíce cestujícím dle stávající situace vyplatí,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). Roční jízdenka pro celý krajský Integrovaný dopravní systém (IDOL) stojí deset tisíc korun.

Navýšení cen jízdného označuje náměstek za kosmetické, podle něj zvažovali i jejich zachování v současné výši. „Bylo to i předmětem jednání rady IDOL. Společně jsme se ale domluvili na tom, že je lepší průběžně s tím nějak pracovat než pak řešit skokový nárůst,“ dodal Sviták. Podle něj náklady na veřejnou dopravu dlouhodobě rostou. „V roce 2020 činily kompenzace dopravcům 895 milionů korun a odhad na rok 2024 je 1,1 miliardy korun,“ dodal. Výběr jízdného v železniční dopravě pokryje v kraji zhruba patnáct procent nákladů, v linkové autobusové dopravě kolem čtyřiceti procent.

Výhodné on-line jízdenky

Ceník v IDOLu bude nadále nastavený tak, aby motivoval cestující kupovat jízdenky on-line. Při bezhotovostním nákupu stojí o pětinu méně než při platbě v hotovosti. Od příštího roku také méně zdraží – u bezhotovostních plateb je nárůst o pět procent a u hotovostních o šest procent. U předplacených vícedenních kuponů zvaných Časovky je nárůst cen v průměru o čtyři procenta.

„U časových kuponů se vracíme v rámci ceníku k jejich výpočtu pomocí takzvaných koeficientů násobku cen jednotlivých jízdenek,“ řekl novinářům jednatel krajského koordinátora veřejné dopravy Korid LK Otto Pospíšil. Sedmidenní kupón tak bude nově osminásobkem ceny jedné jízdenky koupené bezhotovostně, třicetidenní jízdné bude šestadvacetinásobkem.