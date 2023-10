V Krkonoších se usadili vlci. Správa národního parku nabádá turisty, aby je nekrmili

Správci Krkonoš apelují při případných setkáních lidí s vlky na opatrnost. Je potřeba ponechat zvířeti únikový prostor a při horských vycházkách se psy je vhodné mít je na vodítku. Za zásadní správa považuje, aby lidé nezkoušeli vlky krmit ani jim nenechávali zbytky jídla.

„Přivyknout vlky na to, že člověk je zdrojem potravy, je to nejhorší, co můžeme udělat vlkům i vzájemnému soužití,“ varoval Drahný.

Pozorování vlků v Krkonoších lze hlásit zooložce Správy KRNAP Karolině Mikslové na e-mail kmikslova@krnap.cz či na telefon 731 533 895 nebo přes WhatsApp na čísle 776 738 237.