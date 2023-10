Kraj chce rozšířit Klatovskou nemocnici kvůli nedostatku lůžek. Součástí nového křídla má být i urgentní příjem

Plzeňský kraj řeší nedostatečnou kapacitu lůžek v Klatovské nemocnici. Přesunuli se do ní třeba pacienti z městské sušické nemocnice, kterou by kraj chtěl do několika let převzít. Teď ale zatím hledá firmu, která by připravila projekt k dostavbě dalšího křídla té klatovské. Součástí šestipodlažního bloku má být i urgentní příjem. Zároveň v areálu nemocnice dělníci dokončují nový pavilon pro dialýzu.