Na Olomoucku přibývá rodin v nouzi. Charita místo přidělování balíčků otevřela „obchůdek“

Charita v Olomouci také uspořádala sbírku potravin a drogerie právě pro potřebné rodiny, která potrvá až do konce září. Lidé mohou potraviny odevzdávat v sídle Charity Olomouc ve Wurmově ulici, případně v obchodním řetězci Globus.

„Potřeba jsou zejména trvanlivé potraviny – jde například o masové nebo zeleninové konzervy, případně olej nebo (trvanlivé) mléko. Z drogistického zboží jsou to třeba dětské plenky, vlhčené ubrousky nebo toaletní papír,“ přiblížil redaktor ČT Martin Laštůvka.

Pro pomoc si lidé mohou přijít do Hanáckých kasáren v centru Olomouce, kde charita otevřela obchod. „Chodím každý týden, předtím to bylo jednou za měsíc. Jsem teď v situaci, kdy mám se třemi dětmi dva tisíce korun na měsíc, takže mi to dost pomáhá, bez toho bych se asi neobešla,“ řekla jedna z klientek charity.

Balíčky na příděl? Ne, vyberte si sami

Dříve se klientům charity rozdávaly potraviny na příděl v balíčcích. „S tímto obchůdkem, který je pracovním názvem, jsme se inspirovali v Holandsku. Zřídili jsme ho především proto, že se jedná o důstojnější variantu pro lidi, kterým nezbývají finance na materiální potřeby,“ řekla vedoucí střediska pro rodiny s dětmi Charity Olomouc Petra Pavlíčková.