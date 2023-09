Mizí jámy, ze kterých nevyjel ani gram uhlí. Diamo spustilo zásyp Dolu Frenštát

Do dvou jam dolu Frenštát míří pásové dopravníky. Běžně slouží k přepravě uhlí na povrch, teď ale jezdí opačným směrem. Místo uhlí vezou zásypový materiál. „Minimální množství stanovuje vyhláška k likvidaci dolu a ta určuje, že to jsou dvě kila zásypového materiálu na metr čtvereční jámy za vteřinu,“ popsal závodní dolů Útlum-Jih a Důl Frenštát Ivan Šimek.

Kolem jam je momentálně ochranné pásmo, za bezpečnostní pásky se nikdo nedostane. „Při likvidaci se počítá s tím, že by mohlo dojít k výstupu nebezpečných výbušných plynů,“ vysvětlil důvod Šimek.

V obou jámách skončí přibližně dvě stě tisíc tun zásypového materiálu. Jedná se o hlušinu z odvalu Paskov. Pracovníci státního podniku Diamo ji k Dolu Frenštát naváželi zhruba čtyři měsíce.

V lokalitě mají vzniknout byty i školy

„Počítáme, že do pátku bude základní zásyp jam proveden, to znamená do úrovně minus 32 metrů,“ uvedl Šimek. Následovat bude nasypání dvou metrů štěrku, nad tím se zbylých třicet metrů bude betonovat, a to až po úroveň nula.