Důl Frenštát čeká likvidace. Zásoby uhlí jsou v něm velké, těžba ale nikdy nezačala

Přes 200 tisíc tun nezpevněného zásypového materiálu a s ním spojené stovky nákladních aut už by za nedlouho mohly začít brázdit cestu v Trojanovicích, na jejichž území areál Dolu Frenštát stojí. Uhlí v hloubce kolem jednoho kilometru by tak mělo zůstat navždy v podzemí.

Desítky let o likvidaci areálu usilují města a obce v okolí. „Nepřejí si to lidé, kteří tady bydlí, je to rekreační oblast, která přitahuje spoustu turistů a mělo by to velký vliv na životní prostředí,“ řekl místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm Jiří Unruh (Nezávislí pro Frenštát).