Tendr na druhý úsek metra D byl podle předsedy antimonopolního úřadu Mlsny v pořádku

Antimonopolní úřad letos v červenci rozhodl, že Dopravní podnik města Prahy stanovil v zadávacím řízení diskriminační podmínky a řízení proto zrušil. Dopravní podnik podal rozklad k předsedovi úřadu, který nyní jeho námitky vyslyšel.

„Předseda ÚOHS se neztotožnil se závěry prvostupňového rozhodnutí, podle kterého zadavatel stanovil diskriminační zadávací podmínku vytvářející bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže, když požadoval předložení alespoň dvou významných dodávek výtahů na dopravní stavbě o dopravní výšce nejméně dvacet osm metrů, u každé dodávky ve finančním objemu ve výši minimálně pět milionů korun bez DPH,“uvedl úřad v tiskové zprávě.

Petr Mlsna sdělil, že i když se tato podmínka může jevit jako bezdůvodná, není prokázáno, že by bránila hospodářské soutěži a to ani u Metrostav DIZ, která tuto podmínku napadla. „Požadované reference týkající se dodávek výtahů jsou na trhu dostupné, a to minimálně od jednoho poddodavatele. Nelze tedy konstatovat, že by byl přístup k nim reálně omezen, čímž absentuje prvek faktického narušení hospodářské soutěže ve vztahu k podmínce technické kvalifikace stanovené zadavatelem v tomto zadávacím řízení,“ uvedl.