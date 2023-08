Dny NATO v Mošnově představí návštěvníkům i nové vrtulníky Viper a Venom

„Vždycky si myslíme, že je divácky velmi zajímavé, když můžou nějakou techniku vidět buď naposledy, anebo poprvé. Letos se nám to takto zajímavě schází, kdy díky letošnímu partnerství s Polskem budeme mít derniéry vystoupení legendárních letounů, které dlouholetě sloužily v československém letectvu,“ řekl Pavlačík. Jde o stroje Su-22 a Mig-29.

„Derniérou bude vystoupení i českého bitevního vrtulníku Mi-24, který se představí společně s jeho nástupcem americké výroby, vrtulníkem AH-1 Viper, který teprve teď doráží ze Spojených států a toto bude jeho velká veřejná premiéra ve vzduchu i na zemi v České republice. Na dalších premiérách ještě pracujeme,“ naznačil Pavlačík.

Čepelka řekl, že by chtěl pozvat diváky na prezentaci techniky, se kterou se česká armáda loučí, ale zejména na techniku, kterou si nyní pořizuje a měla by jí sloužit dalších minimálně 20 až 30 let. „To jsou zejména vrtulníky systému H1, se kterými bychom se tady rádi prezentovali, ať už v rámci statických, nebo dynamických ukázek. Určitě chceme, aby létal minimálně viper, a uvidíme, jestli se nám podaří už domluvit podmínky pro létání s venomem,“ uvedl Čepelka.