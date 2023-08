Z domu v Měníně na Brněnsku odvezli dobrovolníci desítky psů, další tam ale zůstávají

Do záchrany se zapojili členové spolku Čivavy a jiná zvířata v nouzi. Dobrovolníkům v čele se starostou se z domu nakonec podařilo zachránit čtyřicet psů. Číslo bylo překvapením, při dřívějším sčítání jich totiž dobrovolníci na místě napočítali „jen“ osmadvacet.

Větší část psů už se podařilo umístit do záchranných stanic v regionu, v pátek pozdě odpoledne jich ale stále osmnáct zůstávalo v improvizované kleci za obecním úřadem, kterou poskytl starosta Měnína. Zde zvířata čekají na odvoz do dalších záchranných stanic, zamíří například do Písku či Třebíče.

Podle Chudáčka nebylo předávání psů bez zádrhelů, majitelé se jich nejprve vzdát nechtěli, nakonec ale podepsali s obcí darovací smlouvu. Chov bude i nadále řešit krajská veterinární správa, jejíž pracovníci do Měnína spolu se zástupci dalších spolků přijedou v sobotu ráno, aby mohli dosud neodvezená zvířata na místě zdokumentovat a zahájit případně další šetření. Kauza má podle informací ČT i trestněprávní rovinu.