Trutnovsko chystá radary i cyklostezky. Připravuje se na provoz polské rychlostní silnice S3

Česká dálnice D11 zatím chybí, na polské straně už se ale chystá otevření rychlostní silnice S3. Obce mají obavy z nárůstu kamionové i osobní dopravy. „Očekáváme zvýšení dopravy, a proto připravujeme různá opatření, abychom zvýšili bezpečnost. Jedním z takových opatření je i pořízení radarů na měření úsekové rychlosti,“ sdělila mluvčí Trutnova Michaela Dědková. V obcích na Trutnovsku vznikne hned šest nových radarů.

Jeden už mají v Mladých Bukách, další tam přibude. V Hertvíkovicích, části městyse Mladé Buky, čekají na radar už šest let. Na široké komunikaci tam nyní vzniká nový chodník a cyklopruhy. „Ta komunikace dlouhodobě sváděla k rychlé jízdě, takže já jsem za to moc ráda, že se nám konečně podařilo vyprojektovat a postavit pěší chodník a cyklostezku dohromady,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková (STAN).

Radary, chodníky a cyklostezky mají ochránit tamní obyvatele před nebezpečím, které s dopravním náporem stoupne. „V současné době je intenzita dopravy přibližně dva až tři tisíce vozidel denně. Do roku 2035 až 2040 by to mělo být až třináct tisíc vozidel. Z hlediska uvedení do provozu komunikace S3 samozřejmě dojde ke zvýšení intenzity dopravy na Trutnovsku,“ uvedl dopravní expert Ivo Drahocký.

Radnice v Trutnově nyní hledá dodavatele radarů, vybraný bude do září. Spuštění město plánuje na konci letošního roku.