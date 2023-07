Dolní Morava je turistickým lákadlem, provozovatelé si přesto všímají úbytku návštěvníků

Do horského resortu Dolní Morava míří tisíce turistů z Česka i Polska. Parkoviště jsou plně obsazená i během všedních dnů. Dříve nevýznamná vesnice se během posledních let výrazně proměnila. Podnikatelé si příliv hostů pochvalují, část z nich ale resort vnímá jako lunapark.

Nápor turistů je podle redaktorky ČT Veroniky Skřivanové pro celý region velmi náročný. „Jen dva kilometry odsud (od Dolní Moravy) se nachází národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Je to velmi specifická oblast – jsou tam vzácné druhy rostlin a živočichů. Ochránci přírody se obávají, aby kvůli zvýšenému počtu turistů neutrpěla,“ řekla.

„Myslím si, že by bylo vhodnější, kdyby rozvoj probíhal ve větší oblasti a zapojoval by turisty do aktivního trávení volného času,“ míní ekonom z Univerzity Pardubice Jiří Nožička.