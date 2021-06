Česká příroda úpí pod náporem turistů. Některé lokality se uzavírají, jinde přístup omezují

Podle Klápštěho by celkové uzavření lokality nebylo nutné, kdyby se v místě zavedla některá opatření, která usměrní nápor návštěvníků. „Položit nějaké plošiny, chodníky, které zabezpečí pohyb turistů a zároveň ochrání to, co se tady chrání, to znamená skály,“ vyjmenoval.

Drábské světničky patří k oblíbeným cílům v Českém ráji. Třeba jako Hruboskalsko, kterým denně projdou i dva tisíce lidí a rok od roku jich přibývá. „V sezoně návštěvnost top lokalit skutečně roste, potvrzují to i naše statistiky,“ souhlasila ředitelka Sdružení Český ráj Jitka Kořínková.