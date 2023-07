Obchvatem Frýdku-Místku projedou řidiči bez omezení, město na něj čekalo desítky let

Frýdecko-místecký primátor Petr Korč (Naše Město F-M) se nechal slyšet, že pro město jde o velký den. „Čekání na obchvat trvalo víc než čtvrt století. Vyzkoušeli jsme si už, co to znamená, když zmizí z Frýdku-Místku tranzitní doprava, když byl obchvat spuštěn v polovičním profilu. Už to byla obrovská úleva pro město,“ konstatoval primátor.

Nyní podle něj začíná příjemnější část, kdy se konečně ve městě budou opravovat mosty a silnice, které byly zatížené nadměrnou tranzitní dopravou. „Zároveň co je opravdu nejdůležitější, začneme napravovat ten obrovský urbanistický zločin, kterým bylo vybudování průtahu městem, které pobořilo obě dvě historická centra, vytvořilo neskutečnou bariéru ve městě, zaslepilo některé ulice. Vlastně město je rozděleno na dvě části,“ zmínil Korč.

Obchvat Frýdku-Místku, který je součástí dálnice D48, se stavěl na dvě etapy od května 2018. Celá 8,5 kilometru dlouhá silnice přišla zhruba na 4,5 miliardy korun. První část, jejíž součástí je i napojení dálnice D56 od Ostravy, se otevřela loni v červnu, celý obchvat je v provozu od konce loňského roku. Druhou etapu postavilo sdružení firem Strabag a Eurovia CS.

Výstavba se vlekla

Stavbu provázely celou dobu problémy. Ředitel ŘSD Radek Mátl připomněl, že obrovsky komplikovaná byla už její příprava. „Prakticky veškerá správní rozhodnutí, veškeré naše kroky byly napadány ze strany občanských sdružení. Končili jsme jak v odvolacích procesech, tak u soudu. To bylo asi to nejtěžší. Museli jsme dokonce opakovat proces EIA z důvodu dlouhodobé přípravy. To byla asi ta zásadní komplikace. Trvalo opravdu desítky let, než se stavba připravila,“ přiznal Mátl.

Jednoduchá pak nebyla ani samotná výstavba. Loni některé části stavby na čas přišly o stavební povolení, když soud vyhověl stížnostem spolku Děti Země. „To byla jedna ze zásadních komplikací této stavby a druhá zásadní komplikace byla stavařská, technická. My jsme museli sanovat sesuv svahu poměrně komplikovaným technickým řešením. To byl také negativní časový dopad do celé stavby,“ řekl ředitel ŘSD.