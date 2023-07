Stát převzal halu s nebezpečnými látkami pod Jeseníky. Místní se roky obávají ekologické katastrofy

Jak se kontejnery s kadmiem, ale také sírany a dalšími těžkými kovy do hal u Vikantic dostaly, je jasné. V osmdesátých letech je sem navezl podnik Rudné doly Jeseník, který v nedalekém Starém Městě zpracovával kadmium pro další použití. Po revoluci připadly haly firmě Grafitové doly Staré Město, která je nyní v likvidaci, ale k tomu, co je v nich, se už nikdo nehlásil.

Koho ale viditelně chátrající kontejnery zajímaly, byli po léta místní obyvatelé. Ti se obávali – a stále obávají – aby z nich něco neuniklo. „Je toho zhruba třináct tun. Kdyby se to dostalo nejen do okolní přírody, ale zejména do vodních toků, byla by to obrovská ekologická katastrofa pro celý Olomoucký kraj,“ upozornil vikantický starosta Libor Sedlařík.