Lesy ČR chtějí zákaz vstupu do bučin v Krušných horách. Kraj je proti s tím, že bezpečnost lze zajistit

V Šumenském údolí lesníci vyznačili stromy, které by se měly vykácet. Podle revírníků mohou být prohnilé a mohly by spadnout. „Určitě by se měly ty stromy hlídat, v jaké jsou zdravotní kondici. Nad naším domem jsou přestárlé a jeden je na tom špatně, tam by určitě zásah od lesů měl přijít,“ řekl místní obyvatel Jaroslav Císařovský.

Kácet mohou pracovníci lesů ale jen omezeně. „Kraj nám na poměrně velké ploše Východního Krušnohoří zakázal provádět úmyslné těžby. Můžeme požádat o povolení těžby, ale podle dosavadní zkušenosti se stanoviska nemusíme dočkat ani za rok,“ vysvětlil mluvčí Lesů ČR Přemysl Šrámek.

Kraj s omezením vstupu do lesů nesouhlasí

Zákaz vstupu do lesů může vydat pouze obec s rozšířenou působností. Na Ústecku zatím zákaz obce neschválily. Pokud by se tak ale rozhodly, případem by se začal zabývat krajský úřad. Ten s omezením vstupu do lesů nesouhlasí. „Vydání toho zákazu je nedůvodné. I v tuto chvíli se mohou těžit stromy, které ohrožují cesty nebo zastavěná území,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje (Spojeni pro kraj).

Podle lesníků může turisty ale ohrozit i strom, který na první pohled vypadá zdravě. Jeden z takových případů se stal loni v červenci na Trutnovsku. Na silnici mezi Svobodou nad Úpou a Jánskými Lázněmi spadl smrk na auto. Zemřela při tom řidička, která cestovala sama. Nehoda se stala v době, kdy v lese dělníci dřevo těžili.