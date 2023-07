Nová galerie v bývalé konírně v Kroměříži vystavuje sbírku současného umění Pekelné sáně

Podnikatel, sběratel umění a mecenáš Josef Maixner začal od podlahy. „Je to myslím dvanáct roků, co jsem se pustil do sbírání koberců. Jezdil jsem do Vídně na aukce. A od koberců k výtvarnému umění je strašně blízko,“ vysvětlil.

Aktuálně jeho sbírka čítá přes čtyři stovky uměleckých předmětů. Vystavuje je na různých místech v Kroměříži. Z bývalé vojenské konírny teď pro výstavy současného umění zrekonstruoval galerii. Nazval ji po své umělecké sbírce „Pekelné sáně“.

Možná právě z úcty k tomu, co je na podlaze, pouští lidi do galerie ideálně bosky. Kromě půdy. Ta sice oficiálním výstavním prostorem není, i tam jsou ale díla nainstalovaná a nasvícená a návštěvníky tam na požádání vezme.