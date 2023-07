Správa Českého Švýcarska vyhlásila noční zákaz vstupu. Chce se vyhnout opakování požáru

Od 22 do 6 hodin bude platit zákaz vstupu do Národního parku České Švýcarsko. Jeho správa vyhlásila noční zákaz vstupu v obavě, aby se neopakoval loňský mohutný požár. V pátek odpoledne vyrazily do Českého Švýcarska i policejní hlídky, které zprvu budou dohlížet hlavně na dodržování zákazů kouření a rozdělávání ohně, ale zůstanou v něm i v noci, kdy by tam nikdo jiný než sami policisté již zůstávat neměl.