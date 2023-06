Dálnice D3 u Tábora bude přes noc uzavřena. Silničáři nechají zbourat nadjezd

Kvůli pracem na místě bouraného mostu a jeho náhrady zůstane na dálnici D3 i po jejím znovuotevření dopravní omezení. Až do září bude zúžena v každém směru do jednoho jízdního pruhu.

Dálnice D3 bude přes noc uzavřena mezi 76. a 79. kilometrem kvůli demolici nadjezdu. Řidiči, kteří v noci pojedou okolo Tábora z Prahy do Českých Budějovic nebo třeba do Chorvatska, budou muset z dálnice sjet do nitra města. Objízdná trasa povede obousměrně od dálniční křižovatky na 76. kilometru po silnici I/19 (Vožická ulice), silnici II/123 (Zavadilská a Chýnovská ulice) a po silnici I/3 (Pelhřimovská ulice) zpět k dálnici.

Dálnice D3 je důležitou spojnicí nejenom pro cesty z Prahy a středních Čech do Tábora, Českých Budějovic nebo Českého Krumlova, ale také pro prázdninové cesty do zahraničí. Vede tudy jedna z frekventovaných tras do Chorvatska, ale i do Itálie a také do národních parků v rakouských Alpách. Omezení u Tábora ale nebude letos na začátku prázdnin jediné.

Do druhé poloviny července bude omezen provoz i na severním konci dálnice mezi Meznem a Chotovinami, tedy mezi 62. a 70. kilometrem. Silničáři tam opravují dálnici a jezdí se obousměrně v jednom jízdním pásu. Řidiči musí zpomalit také u Chotýčan, kde silničáři budují odpočívadla. Práce jsou naplánovány až do září.