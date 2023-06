Místo demonstrace bude v Brně neformální pietní akt za romského mladíka

Do budovy jihomoravské policie přišli zástupci romské i ukrajinské komunity. Setkali se na neutrální půdě, u jednoho stolu „probíhala debata o tom, jak je bezpečné Brno a jak by mělo být bezpečné. To, co se tady dělo, se musí uklidnit. Není to ale jenom v Brně, je to v celé České republice. Jsem rád za policii, která tady je, protože viníka dopadla rychle,“ řekl Josef Daniel, ředitel iniciativy Brno Tým.

„Nám jako ukrajinské menšině není jedno, co se stalo. Byl zmařen lidský život, a to je velikánská tragédie. Je to jednotlivý čin a my jsme jako organizace proti jakémukoli násilí a proti jakémukoli šíření diskriminace,“ řekla předsedkyně Ukrajinské iniciativy jižní Moravy Ilnara Dudašová.