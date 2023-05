Karlovarské letní kino pamatuje hollywoodské hvězdy, už léta však chátrá. O jeho osudu by mohlo být referendum

Areál karlovarského letního kina chátrá od roku 2017, kdy se v něm uskutečnila poslední akce. Předtím se využíval šest let poté, co ho zvelebila skupina dobrovolníků. „Je to neobyčejné letní kino. Je tady neobyčejná atmosféra,“ podotkl herec a hudebník Ladislav Gerendáš, který se na někdejší opravě karlovarského letního kina podílel.

V úvahu připadalo, že v lázeňském městě vznikne nové letní kino na koupališti Rolava, ale proti tomu se postavili místní obyvatelé. Obávali se hluku a sepsali petici, po níž vedení města od záměru ustoupilo. Do starého ale radnice už investovat nechce a počítá s tím, že zůstane trvale zavřené. A bez investic by se opětovné otevření areálu neobešlo. Ve špatném stavu je zejména pódium.

Jeho zastánci by to chtěli změnit. „Jsme rozhodnuti udělat to lepší, zákonnější referendum o zachování letního kina. Podpisy začneme sbírat už v červnu,“ avizoval aktivista Petr Ajšman. Kdyby bylo pro referendum dost lidí, chtěli by jeho iniciátoři, aby se uskutečnilo napřesrok spolu s krajskými volbami.