Místo koncertního sálu je stále jen ohrada. Kulturní osobnosti Brna se zlobí, podle Vaňkové je vše na dobré cestě

Letos by měla začít stavba nadzemní části brněnského Janáčkova kulturního centra. Je ale stále méně jisté, že se to podaří, protože město dosud nevybralo zhotovitele. Na magistrát přišli nesouhlas s tím, že by se desítky let připravovaný projekt mohl znovu zpozdit, vyjádřit zástupci iniciativy Sál, který neexistuje. Brněnská primátorka ujistila, že příprava pokračuje a výběrové řízení na zhotovitele město již brzy vypíše.