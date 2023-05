Brněnské teplárny sníží závislost na plynu, spalovat budou i lehké topné oleje

Kotle v brněnských teplárnách zůstávají původní, nové jsou však hořáky. Jsou kombinované, to znamená, že umí spalovat nejen zemní plyn, ale také lehké topné oleje. „Jsou jako záložní, a to v případě, že by nastala kritická situace na trhu s plynem. Plyn dnes vychází levněji než lehký topný olej. Počítáme s tím, že to tak bude i do budoucna, to znamená, že je to (LTO) opravdu jen záložní palivo,“ uvedl výrobní ředitel Tepláren Brno Tomáš Weigner.

Čtyři hořáky, které teplárny pořídily, stojí osmnáct milionů korun. Celý systém včetně skladu na lehký topný olej by měl stát 150 milionů korun. „Část Evropy už dnes topí pouze lehkými topnými oleji – Německo nebo Rakousko. Je naprosto běžné, že i domácnosti jsou vytápěné LTO,“ popsal Weigner.